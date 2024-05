‘Parola di volontario’ premiato il giovane vincitore del contest social

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos salute) – Il mondo dei giovani e quello del volontariato si sono incontrati nel progetto Involontaria-Off, promosso da Fondazione Msd, che si è concluso oggi con l’evento finale nel corso del quale è statoildell’iniziativadi volontario?, il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) sul tema del volontariato per i licei del Lazio, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Consiglio della Regione Lazio. Il percorso virtuoso che Fondazione Msd sta promuovendo ormai da 3 anni – si legge in una nota – vuole raccontare ai giovani il volontariato, esplorando linguaggi sempre nuovi e ingaggianti, come il: prima lo short movie per la Tv Involontaria-Off, di cui le associazioni di pazienti hanno firmato la sceneggiatura; poi la serie per i‘Volontario per un giorno’, che ha fatto vivere agli attori un’esperienza da veri volontari nelle sedi delle associazioni, e oggidiche ha coinvolto le associazioni di pazienti nella formazione dei volontari di domani.

