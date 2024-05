Parlamento Georgia ignora veto ok legge agenti stranieri

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildellaha adottato la controversasugli "" che ha scatenato settimane di proteste e una tempesta di condanne internazionali. I legislatori hanno espresso 84 voti favorevoli e 4 contrari per approvare il disegno didopo averto ildel presidente Salome Zurabishvili. La mossa è arrivata nonostante le proteste di piazza in corso e gli avvertimenti di Bruxelles e degli Stati Uniti secondo cui la misura mina la candidatura dellaall'Unione Europea. .

