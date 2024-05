Parla l’uomo che ha tradito la moglie con il suocero | Non avevo altra scelta

Bergamo. Con le elezioni europee ed amministrative vicinissime, il centrodestra si fa sempre più forza per ribaltare le carte in tavola. Ieri pomeriggio, lunedì 20 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di Fratelli d’Italia , dove era presente, oltre a Carlo Fidanza , Capodelegazione del partito ... bergamonews

“ sono malato di cancro e ho poco tempo da vivere. Perciò Voglio liberarmi la coscienza e spiegare quel che so su Emanuela Orlandi” : lo ha appena dichiarato a Repubblica Mehmet Ali A?ca. Chi è Alì Agca Il terrorista turco fu condannato per aver attentato alla vita di Giovanni Paolo II, il 13 maggio ... ilfattoquotidiano

Idee. Con i bambini, torniamo a "dare vita alla vita" - C'è in tutti una specie di preludio che parla di gioia, di gioia ... E poi il tema di fondo irrompe con l'urgenza creativa di far ... se si possa vivere in pace, se ciascun piccolo uomo possa fare ... avvenire

La vita che volevi, la serie di Ivan Cotroneo su Netflix racconta di legami, ricordi e rimpianti - In scena tornerò anche Sergio, il padre di Arianna , un uomo ... in cui il tema dell'identità transgender è presente, ma non è l'...con i nuovi quiz di Wired Il nuovo numero di Wired in edicola parla ... wired