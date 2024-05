Parco Tematico Maradona a Bagnoli Diego Jr | Il Napoli ci ha ignorato ma noi abbiamo mantenuto le promesse

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn mese fascritto della vicenda del: uninterattivo per percorrere la carriera del più grande calciatore di tutti i tempi. Avevamo intervistatoJr, il figlio maggiore e, naturalmente, uno degli eredi, per farci spiegare la brutta storia dei diritti di immagine. Da quell’intervista, purtroppo, non è cambiato niente. “Siamo andati avanti,la promessa” Si vociferava la possibilità che, nel percorso di questo, non si potessero esporre delle immagini dicon la maglia del, perché quel periodo era vincolato ad altra entità, compresa la SSC. Attualmente,Jr ci dice: “Noi siamo stati coerenti ele: il progetto delè stato portato a termine” “Non c’è il, non potevamo esporre loghi” Il periodo di sette anni in cuiha giocato nelè un contenzioso legale vecchio come il mondo e, a causa di questi vincoli, il: “Non presenta immagini dicon segni riconoscibili e loghi del; c’è qualche immagine, ma che non espone il logo o segni riconoscibili“.