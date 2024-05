Parco Gondar 2024 a Gallipoli live Irama Lauro Geolier Annalisa

(Di martedì 28 maggio 2024) Ecco la line up dei concerti e dj set deldiper l’estate, da, daad AchillePer la sua tredicesima edizione, il più grandeeventi del Sud Italia riparte in grande stile:e Raffo annunciano l’accordo come Naming Partner della location. L’iconico brand di birra pugliese e la più grande area eventi del Sud Italia, dedicata a spettacoli e intrattenimento, daranno vita a una nuova concezione di vivere l’estate. A partire dal 2 giugno, Raffodarà il via a un’estate ricca di musica dal sapore Decisamente pugliese. Con questa visione, Raffo rafforza il legame con il territorio e porta in vita ancor di più il suo posizionamento: per la stagione estivae per le successive due stagioni, infatti, il brand ha scelto di affiancarein qualità di Naming Partner.

Geolier, Gazzelle, Annalisa, Mahmood, Irama: si accendono i riflettori su Raffo Parco Gondar - Geolier, Gazzelle, Annalisa, Mahmood, Irama: si accendono i riflettori su Raffo parco gondar - Il Raffo parco gondar rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e ... tarantobuonasera

Parco Gondar, ecco la stagione estiva 2024: tantissimi artisti live da non perdere - parco gondar, ecco la stagione estiva 2024: tantissimi artisti live da non perdere - Un'anteprima il 2 giugno per poi partire dal 13 luglio: l’estate 2024 del Raffo parco gondar, oltre un mese di musica dal vivo nella cornice dello splendido mare di Gallipoli Per la sua tredicesima ed ... bari.ilquotidianoitaliano

Dal Parco del Mare al parcheggio Marvelli, sarà una rivoluzione per Rivazzurra: il sindaco rassicura i cittadini - Dal parco del Mare al parcheggio Marvelli, sarà una rivoluzione per Rivazzurra: il sindaco rassicura i cittadini - A partire dalla prosecuzione del parco del Mare, con il tratto 6 (piazza gondar e via Siracus) pronto per essere consegnato per l’estate al tratto 7 (da via Siracusa fino a via Latina), in partenza in ... altarimini