Parco di Portofino continuano i guai per Toti | speriamo che ora si chiuda la querelle

(Di martedì 28 maggio 2024) Per chi ha a cuore le sorti dell’ambiente ma anche la vita delle future generazioni, Dio ce ne scampi da presidenti di Regione come Giovanni, così smaccatamente amici delle grandi opere. Ne sanno qualcosa quelli che in terra di Liguria si oppongono a quella follia del rigassificatore nella rada di Vado Ligure, oppure quelli che sostengono che la nuova diga foranea di Genova (che foraggia Webuild) è non solo uno spreco di denaro pubblico, ma un vero e proprio disastro, oppure quelli che non vogliono lo Skymetro, per il quale pende ricorso al Tar. Non parliamo delle aree protette regionali chevede come il fumo negli occhi e ne ha riperimetrato i confini. Del resto, il pensiero diè chiaro: “C’è chi non si rassegna al fatto che le infrastrutture servono in questo paese.