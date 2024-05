Papua Nuova Guinea frana su un villaggio | si temono 2 000 morti

Si teme che siano almeno 2.000 le persone sepolte dall’enorme frana che ha travolto il Villaggi o Yambali, in Papua Nuova Guinea . Lo riferisce il National Disaster Center del paese. Otre 150 le case, divise in 6 Villaggi (abitati da almeno 4mila persone), che sono state sepolte dal fango e i ... secoloditalia

Inferno in Papua Nuova Guinea, la montagna frana: oltre duemila morti. Inghiottiti 6 villaggi - Inferno in papua nuova Guinea, la montagna frana: oltre duemila morti. Inghiottiti 6 villaggi - In papua nuova Guinea, una montagna sovrastava il villaggio di Kaokalam, nella remota provincia di Enga. Ora del monte Mungalo è rimasto un immenso cumulo di detriti. Intorno alle 3 di venerdì notte s ... informazione

Frana catastrofica in Papua Nuova Guinea: duemila persone sepolte - Frana catastrofica in papua nuova Guinea: duemila persone sepolte - Un evento catastrofico ha colpito la papua nuova Guinea, causando la morte di oltre 670 persone e seppellendo vive almeno duemila persone. La frana devastante ha travolto un intero villaggio in una re ... informazione

Il dissesto idrogeologico tra le possibile cause della frana in Papua Nuova Guinea - Il dissesto idrogeologico tra le possibile cause della frana in papua nuova Guinea - Si valuta che lo smottamento abbia travolto circa 150 case, divise in sei villaggi, abitati da almeno 4mila persone. La frana ha accumulato detriti in un perimetro pari a 4 campi di calcio. Ma l'area ... rainews