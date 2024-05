Papua Nuova Guinea al via evacuazione per 8 000 persone

(Di martedì 28 maggio 2024) Lasta evacuando circa 8.000dai villaggi vicino al luogo della frana che si è staccata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in una zona montuosa e quasi inaccessibile. Secondo le prime stime circa 2.000sono rimaste sepolte nello smottamento. "Stiamo cercando di evacuare", ha detto l'amministratore provinciale di Enga, Sandis Tsaka, aggiungendo: "Ogni ora si può sentire la frattura delle rocce: è come una bomba o uno sparo e le rocce continuano a cadere". (ANSA-AFP).

