Papa si scusa per frase sui gay | Non volevo offendere nella Chiesa c’è spazio per tutti

(Di martedì 28 maggio 2024) Il chiarimento del Vaticano: "Mai inteso esprimersi in termini omofobi" "Ilnon ha mai intesoo esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”. Lo sottolinea il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che “Francesco è .

Città del Vaticano, 28 maggio 2024 – Il silenzio non poteva durare a lungo. Travolto dalle critiche per l'esternazione sulla 'frociaggine nei seminari" e pressato dai vaticanisti, Papa Francesco chiede scusa . "Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, 'Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per ... quotidiano

