Papa si scusa per frase sui gay | Non volevo offendere nella Chiesa c’è spazio per tutti

"Il non ha mai inteso o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri". Lo sottolinea il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che "Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa

