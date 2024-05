Papa non voleva usare termini omofobi

(Di martedì 28 maggio 2024) 15.43 "Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione,a porte chiuse,con i vescovi della Cei", a proposito dei troppi omosessuali nei seminari. Così una nota della sala stampa vaticana. "Come ha avuto modo di affermare in più occasioni 'Nella Chiesa c'è spazio per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo'. Ilnon ha mai inteso offendere o esprimersi ine rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".

