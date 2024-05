Papa Francesco si scusa | Non voleva esprimersi in termini omofobi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 maggio 2024) Nella Chiesa “c’è spazio per tutti”. Più una giustificazione che delle scuse, quelle arrivate dadopo le frasi emerse da una conversazione avuta con 200 vescovi in cui, secondo quanto riportato da alcuni media, avrebbe chiesto di limitare l’accesso ai seminaristi alle persone omosessuali. La sala stampa vaticana spiega oggi che “è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei”. Secondo Dagospia, il pontefice avrebbe parlato di troppa “frociaggigine”. Le scuse diIl, indirettamente, ribadisce il messaggio di apertura più volte espresso, almeno pubblicamente, sul tema. “Come ha avuto modo di affermare in più occasioni – sottolinea la sala stampa – ‘nella chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti.