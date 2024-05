Papa Francesco si scusa | Frociaggine? Mai voluto offendere nessuno

(Di martedì 28 maggio 2024) La Sala stampa vaticana ha commentato quanto emerso sull'uso da parte del Pontefice della parola "" nel corso di un incontro a porte chiuse. "è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, “Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti!è inutile,è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”. Ilnon ha mai intesoo esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”. Così la Sala Stampa vaticana .

"Le donne sono di grande servizio come donne, non come ministri all'interno dell'Ordine Sacro”, ha detto Papa Francesco nel corso di una intervista a CBS News ribadendo il suo no netto al diaconato femminile e, di conseguenza, anche al sacerdozio per le donne.Continua a leggere fanpage

