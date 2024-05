Papa Francesco ha davvero parlato di fro*iaggine nella Chiesa? Quello che sappiamo

(Di martedì 28 maggio 2024) “Nei seminari c’è già troppa”: Dagospia aveva riportato le parole diun paio di giorni fa, ma adesso il commento del Pontefice è stato riportato da tutti i giornali del Paese. Il commento, comunque, anche se non è stato confermato dal Vaticano, è stato ribadito da alcuni vescovi intervistati.avrebbedi “durante l’assemblea della Cei del 20 maggio, una conferenza a porte chiuse, in cui il Pontefice ha dichiarato di non ammettere seminaristi dichiaratamente gay, tema principale dell’incontro. Le parole usate daper respingere i vescovi apertamenti gay dai seminari hanno portato rabbia e indignazione, ma molti vescovi hanno ricondotto il suo commento inappropriato alla difficoltà di Bergoglio con la lingua italiana.

