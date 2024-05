Papa Francesco e le gaffe | dalla frociaggine alle zitellone tutti i precedenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – Colloquiale, diretto, senza filtri. Al punto da rinunciare (non di rado) alla lettura di omelie scritte in precedenza per affidarsi a una comunicazione a braccio e al punto da trovarsi più a suo agio con le interviste che con le encicliche, di per sé più meditate e felpate. In questi undici anni di pontificatoci ha abituati a un linguaggio assai popolare che ha fatto la sua fortuna, ma che lo ha anche esposto a una serie diquasi fosse un presidente del Consiglio di uno Stato qualsiasi e non il vicario di Cristo, per dirla con il titolo altisonante introdotto ( e mai superato) da Innocenzo III nel XIII secolo. “C’è già troppa”: la frase del(secondo indiscrezioni) sul no ai seminaristi gaydopo la messa in occasione della giornata mondiale dei bambini a piazza San Pietro, Città del Vaticano, 26 maggio 2024.