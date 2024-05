Papa Francesco e la gaffe sulla frociaggine | Chiedo scusa Ma ormai è diventato un meme sui social

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) “C’è già troppanei seminari” – con queste parole si è espressolo scorso 20 maggio all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, che si è tenuta a porte chiuse in Vaticano, per rispondere ai vescovi che gli chiedevano della sua posizione sull’accoglienza nei seminari per chi ha tendenza omosessuali. L’imbarazzante retromarcia diParole che naturalmente hanno avuto una vasta eco dentro e fuori la Chiesa e che hanno suscitato molto scalpore. La stessa Chiesa è dovuta intervenire e la sala stampa del Vaticano ha rilasciato una nota per fare presente che “nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti”, per poi aggiungere in merito alle parole di Bergoglio che “ilnon ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.