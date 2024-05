Papa Francesco e la frase sui gay nei seminari | cosa ha detto esattamente sui seminaristi? Ecco il discorso completo

(Di martedì 28 maggio 2024)hasuisti gay? Nelle ultime ore, le dichiarazioni del Santo Padre hanno fatto scalpore: perché? Da ieri – 27 maggio 2024 – le parole disui gay all’interno deistanno facendo il giro del mondo, scatenando un grande dibattito all’interno dell’opinione pubblica. Durante un incontro con i giovani vescovi italiani per l’assemblea di primavera, Bergoglio si è lasciato andare a una dichiarazione sul mondo LGBT. Quello che sostiene il, fondamentalmente, è che le persone con inclinazioni omosessuali sono benvenute all’interno della Chiesa, ma non neihasuisti gay?le parole esatte didurante l’incontro con giovani vescovi italiani: “La Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere alo e agli ordini sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay“.

Dal “Chi sono io per giudicare un gay?” alla “Troppa frociaggine' per Papa Francesco il passo è stato brevissimo. La differenza nelle due frasi pronunciate dal pontefice, starebbe proprio nel tipo di contesto in cui sarebbero state pronunciate: pubblicamente la prima, a porte chiuse la seconda. Un ... blogtivvu

Seminaristi gay, il controverso e divisivo attacco di Papa Francesco - Seminaristi gay, il controverso e divisivo attacco di papa francesco - In un incontro a porte chiuse con oltre 200 vescovi italiani, tenutosi lunedì scorso nell'Aula del Sinodo, papa francesco ha espresso dure critiche nei confronti della presenza di candidati ... theitaliantimes

Il Papa e la "frociaggine nella Chiesa", l'Avvenire: "Espressione colorita". Vannacci: "Omofobo io" - Il papa e la "frociaggine nella Chiesa", l'Avvenire: "Espressione colorita". Vannacci: "Omofobo io" - CITTÀ DEL VATICANO - Imbarazzo e sconcerto in Vaticano per le parole pronunciate da papa francesco nel corso della riunione a porte chiuse con i vescovi italiani dello scorso 20 maggio. Parole ... liberatv.ch

“C’è un’aria di frociaggine in giro”. La frase shock del Papa scatena reazioni nel mondo LGBT+ - “C’è un’aria di frociaggine in giro”. La frase shock del papa scatena reazioni nel mondo LGBT+ - Gaynet, ‘non sanno più come nascondere omosessualità’ “Ha già detto tutto francesco. Se va in escandescenze parlando ... “Libera frociaggine in libero Stato” dopo le parole del papa. primaonline