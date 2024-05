Papa Francesco e la frase omofoba sui gay il web si scatena con meme e citazioni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 28 maggio 2024) Non poteva passare inosservata sul web ladiche, nell’assemblea generale dei vescovi del 20 maggio scorso, aveva chiesto di non ammettere in seminario candidati dichiaratamente omosessuali perché “C’è già troppa frociaggine“. In men che non si dica online è arrivata una valanga die commenti pungenti. Gettonatissimo Checco Zalone e il suo Cado dalle nubi, in cui il protagonista si lascia andare spesso a commenti omofobi. Esibendosi anche nella canzone Gli uomini sessuali. Qui, invece, il protagonista del film chiacchiera con suo cugino e con il di lui compagno.di ritorno al Vaticano dopo l’ennesima visita pastorale.##frociaggine pic.twitter.com/ZjsSsqxys4 — Cattivo Gusto (@ cattivogusto) May 27, 2024 Qualcuno si è spinto oltre, sovrapponendo la faccia di Bergoglio a quella del cantante che dedica al commissario Auricchio di Fracchia la belva umana, alias Lino Banfi, un pezzo, in verità non proprio elegante, noto al grande pubblico.