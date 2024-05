Papa Francesco choc sui gay Marrazzo | Se l' 8 per mille non è per tutti va eliminato

(Di martedì 28 maggio 2024) «Se fosse stata abbinata a un contesto scherzoso, la parola frociaggine poteva essere tollerata, pur non essendo positiva. Abbinata a una frase discriminatoria diventa inaccettabile». A dirlo Fabrizio, fondatore del Partito Gay.Perché? «Il requisito per entrare in seminario è il voto di castità. Tanto è vero che ilha detto più volte che i preti gay, anche se esistono, non sono un problema. La dichiarazione di orientamento sessuale, al contrario, è sensibile e quindi nessuna autorità la può chiedere, né per il lavoro, né per alcuna mansione. Abbinata alla parola frociaggine ancora peggio». In un primo momento, però, c'è stata un'apertura del Pontefice verso le coppie dello stesso sesso... «Probabilmente ilha cambiato idea.

