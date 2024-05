Papa Francesco chiede scusa | Non volevo offendere nessuno

dopo la feroce polemica, è arrivato il passo indietro della Chiesa per le parole di Papa Francesco pronunciate nell’Aula del Sinodo in occasione dell’assemblea generale della Cei. Un incontro a porte chiuse con oltre 200 vescovi italiani durante il quale, come riportato da diversi organi di ... thesocialpost

Città del Vaticano, 28 maggio 2024 – Il silenzio non poteva durare a lungo. Travolto dalle critiche per l'esternazione sulla 'frociaggine nei seminari" e pressato dai vaticanisti, Papa Francesco chiede scusa . "Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, 'Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per ... quotidiano

Il Papa chiede scusa per la “frociaggine”: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti” - Il papa chiede scusa per la “frociaggine”: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti” - Un tema delicato, e una gaffe dall’eco globale. Nella comunicazione ai giornalisti del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si legge che “papa francesco è al corrente degli ... dire

Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario: Simone Mezzolani lavorava alla Fab di Gallo di Petriano. Lascia due bimbi - Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario: Simone Mezzolani lavorava alla Fab di Gallo di Petriano. Lascia due bimbi - PETRIANO - E' morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica in cui era impiegato come operaio. Non c'è stato nulla da fare per Simone Mezzolani, 33 ... corriereadriatico

Papa Francesco, Daniele Cherubini nuovo maggiordomo: è un ex operatore sanitario del Vaticano - papa francesco, Daniele Cherubini nuovo maggiordomo: è un ex operatore sanitario del Vaticano - Al fianco di papa francesco non ci sarà più il fido maggiordomo Sandrone Mariotti, che dopo 12 anni di servizio da “aiutante di camera di Sua Santità”, nominato nel 2012 da Benedetto XVI dopo la ... ilmessaggero