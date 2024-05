Paolo Brosio sui seminaristi gay: “Il Papa ha ragione, scandalizza perché non è politically correct” - Paolo brosio sui seminaristi gay: “Il Papa ha ragione, scandalizza perché non è politically correct” - Dopo le ultime affermazioni di Papa Francesco circa la presenza di omosessuali nei seminari, che hanno scatenato non poche polemiche nell'opinione pubblica, a commentare queste considerazioni è stato ... fanpage