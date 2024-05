Paoli capovoga da Mondiali Il ’quattro senza’ nasce qui La barca classica guidata dal fiorentini sarà protagonista ai campionati Under 19

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Di nuovo insieme per sorprendere ancora. La Canottieri Firenze ha tenuto a battesimo il "quattro senza" – lapiùe nobile dell’intera flotta remiera – che nel prossimo fine settimana rappresenterà l’Italia aidel mondo19 in programma a Kruszwica (Polonia). I suoi componenti sono fra i giovani canottieri azzurri di maggior talento, tutti in grado di passare da una specialità all’altra con estrema facilità e totale naturalezza. Sullaè impresso il giglio fiorentino: il suo, infatti, è Giovanni, 17 anni, allievo di Luigi De Lucia, nato e cresciuto sull’Arno all’ombra del Ponte Vecchio, che finora in carriera ha collezionato risultati di grande prestigio; fra i tanti, il titolo di campione d’Europa19 sulla stessaanche un anno fa in Francia, due bronzi in Coupe de la Jeunesse un anno prima sull’otto, un quinto posto aidi categoria e ben 10 medaglie tricolori.