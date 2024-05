(Di martedì 28 maggio 2024) Assemblea Aspan. Preoccupazione per l’andamento in provincia: aperte solo 30 realtà nello stesso periodo. Il presidente Ferrandi: per i giovani troppi sacrifici.

Panificatori, crisi nera: 70 chiusure in 5 anni. «Servono orari più flessibili» - Prosegue inesorabile la chiusura dei panifici in provincia, tanto che negli ultimi cinque anni la categoria ha registrato un saldo negativo di 70 attività, mentre sono una trentina sono state le nuove

