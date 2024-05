Pallanuoto femminile B 15-10 a Firenze contro la Esseci Nuoto Calenzano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 28 maggio 2024) Play off promozione A2 conquistati con tre turni d’anticipo. Domenica 2 giugno turno casalingo al Palablù ore 11,30l’Etruria MOIE, 28 maggio 2024 – Prosegue la serie di vittorie della giovane formazione gialloblù dellain rosa! Alla piscina Nannini dile ragazze del Team MarcheMoie hanno battuto per 15-10 ladi, attualmente quarta in classifica ed in corsa per i play off. Le atlete guidate dalla coach Stefania Giuliani, con questo successo, hanno messo al sicuro l’accesso ai playoff con ben tre giornate di anticipo! Prive di Di Martino, il primo tempo si è chiuso in parità per poi proseguire in crescendo fino al successo finale. La coach Giuliani sempre più felice per i risultati raggiunti commenta: “Con questa vittoria abbiamo guadagnato l’accesso matematico al playoff a tre partite dalla fine della stagione regolare: un risultato mai ottenuto prima, un campionato ad unica via.