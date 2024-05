Pallamano noni i cadetti dell’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Idell’Istituto Comprensivo Europa di Faenza in rappresentanza dell’Emilia Romagna, guidati dalla docente Claudia Cignolo, si aggiudicano il 9° posto tra gli studenti d’Italia nelle competizioni di. Nono posto anche per le cadette ferraresi, in rappresentanza per la nostra regione. Si sono concluse le finali nazionali delle competizioni sportive scolastiche diI grado ’Memorial Concetto Lo Bello’ a Palermo: l’oro va alla regione Sicilia, l’argento alla Toscana e il bronzo alle Marche. Terzo gradino del podio per le cadette siciliane, al secondo posto il Veneto e al primo il Trentino Alto Adige. Ottime le prestazioni sportive di tutti i presenti ed esemplari i comportamenti tenuti in campo: il premio fair play va aidella Toscana e alle cadette delle Puglia.