Palermo | somparsa la 19enne Giulia Duro appello disperato della famiglia

(Di martedì 28 maggio 2024) Una ragazza di 19 anni,, è scomparsa dalla zona Oreto diieri mattina intorno alle 9. Da allora, non si hanno notizie di lei. Lo zioragazza, Fabrizio Isola, ha lanciato unsui social media chiedendo aiuto: «Chiedo a tutti i miei amici di condividere e divulgare questa foto. Mia nipote si chiama, si è allontanata da questa mattina e il telefono è spento.

Giulia Duro , apprensione per la 19enne scomparsa a Palermo . la ragazza avrebbe dei problemi di salute Grande l’ apprensione per Giulia Duro , la 19enne di Palermo di cui si sono perse le tracce da ieri 27 maggio. Sui social si moltiplicano gli appelli da parte di familiari e amici anche perché ... 361magazine

A Jesi 9/a edizione Premio Cesarini, riconoscimento a Spalletti - A Jesi 9/a edizione Premio Cesarini, riconoscimento a Spalletti - Nona edizione a Jesi del Premio Cesarini. Grazie alla rete messa a segno al minuto 103 contro l'Empoli il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic si è aggiudicato il riconoscimento in memoria di C ... ansa

Grande successo per lo spettacolo dei Giovani Musicisti al Cine Teatro Imperia. Il 1 giugno il concerto conclusivo della Stagione - Grande successo per lo spettacolo dei Giovani Musicisti al Cine Teatro Imperia. Il 1 giugno il concerto conclusivo della Stagione - Grande successo al Cine Teatro Imperia di Monreale per l’esibizione dei Giovani Musicisti Monrealesi, tra questi anche alcuni studenti della classe di canto della professoressa Antonella Infantino del ... blogsicilia

Amici della Musica verso il centenario: presentata la stagione 2024/25 - Amici della Musica verso il centenario: presentata la stagione 2024/25 - È da questo successo che è stata ideata dalla Direttrice artistica Donatella Sollima, in concerto con la presidente Milena Mangalaviti, la stagione serale 2024/2025, la numero 92, che amplia la ... livesicilia