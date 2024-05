Palermo | scomparsa la 19enne Giulia Duro appello disperato della famiglia

Giulia Duro , apprensione per la 19enne scomparsa a Palermo . la ragazza avrebbe dei problemi di salute Grande l’ apprensione per Giulia Duro , la 19enne di Palermo di cui si sono perse le tracce da ieri 27 maggio. Sui social si moltiplicano gli appelli da parte di familiari e amici anche perché ... 361magazine

Ore d'ansia per la famiglia della 19enne Giulia Duro , della quale da ieri mattina, 27 maggio, non si hanno notizie. La giovane soffrirebbe di epilessia e ha necessità di assumere alcuni farmaci durante la giornata. L'appello dello zio su Facebook: "Se è stata una bravata giovanile è ora di ... fanpage

Giulia Duro scomparsa a Palermo, apprensione per la 19enne. Lo zio: «Aiutateci, soffre di epilessia» - Giulia Duro scomparsa a palermo, apprensione per la 19enne. Lo zio: «Aiutateci, soffre di epilessia» - Ore di apprensione per la scomparsa di Giulia Duro, ragazza di 19 anni della quale non si hanno più notizie da lunedì mattina. «Chiedo a tutti i miei amici di condividere ... leggo

Diciannovenne si allontana da casa e non rientra, ore di ansia in zona stazione centrale - Diciannovenne si allontana da casa e non rientra, ore di ansia in zona stazione centrale - Una diciannovenne, Giulia Duro, è scomparsa da ieri mattina dalla zona della stazione centrale. La giovane ha lasciato casa poco prima delle 9.30. Era già capitato qualche settimana fa, ma ... palermotoday

Palermo, Giulia Duro scomparsa nel nulla. Lo zio: “Ha problemi psicologici, ha bisogno di medicine” - palermo, Giulia Duro scomparsa nel nulla. Lo zio: “Ha problemi psicologici, ha bisogno di medicine” - Ore d'ansia per la famiglia della 19enne Giulia Duro, della quale da ieri mattina, 27 maggio, non si hanno notizie ... fanpage