Palermo | morte Onorato autopsia rivela ‘Nessun segno di violenza sul corpo’**

(Di martedì 28 maggio 2024) Palermo, 28 mag. (Adnkronos) – Non sarebbero stati riscontrari segni disul corpo di Angelo, l’imprenditore palermitano di 55 anni trovato senza vita nella sua auto con una fascetta stretta al collo. Lo, come si apprende, l’terminata poco fa all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Il medico legale Tommaso D’Anna, incaricato dalla Procura di Palermo, ha eseguito l’aitopsia alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale. L'articolo CalcioWeb. .

