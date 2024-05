Palermo morte Angelo Onorato | oggi l' autopsia Aperto fascicolo per omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 28 maggio 2024) È il giorno dell’sul corpo dell’imprenditore, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto a, sabato 25 maggio, nella sua auto con una fascetta al collo e una macchia di sangue sulla camicia. Gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio, nonostante la Procura abbiaunper: è un atto dovuto, necessario per portare a termine alcuni atti irrepetibili, tra cui anche la stessa. I familiari continuano però a sostenere che l'uomo non si sia tolto la vita. Emerge che la moglie avrebbe riferito alla Polizia, durante l'interrogatorio di sabato sera, chenei mesi scorsi le aveva detto di avere problemi di lavoro.