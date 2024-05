Palermo morte Angelo Onorato | è il giorno dell' autopsia Aperto fascicolo per omicidio

(Di martedì 28 maggio 2024) È ilsul corpo’imprenditore, marito'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto a, sabato 25 maggio, nella sua auto con una fascetta al collo e una macchia di sangue sulla camicia. Nel pomeriggio è iniziato l'esame autoptico all'Istituto di medicina legale del Policlinico. Presente anche il medico legale, oggi in pensione, Nuccia Albano, assessore regionale alle Politiche socialia Sicilia, incaricata dalla moglie di, l'eurodeputata Francesca. Gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio, nonostante la Procura abbiaunper: è un atto dovuto, necessario per portare a termine alcuni atti irrepetibili, tra cui anche la stessa. I familiari continuano però a sostenere che l'uomo non si sia tolto la vita.

Anna Tatangelo sceglie Palermo , che per lei rappresenta “casa”, per un’ anteprima del suo prossimo progetto live che fa parte di […] Continua a leggere Anna Tatangelo ha presentato in anteprima a Palermo il suo nuovo progetto live su Perizona.it perizona

Angelo Onorato, l'esito dell'autopsia: come è morto, il giallo dell'impronta sulla Range Rover - angelo Onorato, l'esito dell'autopsia: come è morto, il giallo dell'impronta sulla Range Rover - È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di palermo l'autopsia sul corpo di angelo Onorato, l'imprenditore 55enne trovato morto sabato pomeriggio nella sua Range Rover con una ... leggo

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di angelo Onorato,trovato morto in auto a palermo con una fascetta stretta al collo.Sul fronte indagini tutte le ipotesi restano aperte anche se la Procura ha ... servizitelevideo.rai

La morte di Federica e Lorenzo: confermata condanna a 7 anni per l’amico alla guida - La morte di Federica e Lorenzo: confermata condanna a 7 anni per l’amico alla guida - Nell'incidente persero la vita Lorenzo Miceli, ex consigliere comunale di Ravanusa, e Federica Aleo, commessa di Canicattì ... grandangoloagrigento