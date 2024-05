(Di martedì 28 maggio 2024) Ore d'ansia per la famiglia della 19enne, della quale da ieri mattina, 27 maggio, non si hanno notizie. La giovane soffrirebbe di epilessia e ha necessità di assumere alcuni farmaci durante la giornata. L'appello dello zio su Facebook: "Se è stata una bravata giovanile è ora di finirla". La ragazza è stata vista l'ultima volta nella zona della stazione a. .

Giulia Duro , apprensione per la 19enne scomparsa a Palermo . la ragazza avrebbe dei problemi di salute Grande l’ apprensione per Giulia Duro , la 19enne di Palermo di cui si sono perse le tracce da ieri 27 maggio. Sui social si moltiplicano gli appelli da parte di familiari e amici anche perché ... 361magazine

Palermo, Giulia Duro scomparsa nel nulla. Lo zio: “Ha problemi psicologici, ha bisogno di medicine” - Palermo, giulia duro scomparsa nel nulla. Lo zio: “Ha problemi psicologici, ha bisogno di medicine” - Ore d'ansia per la famiglia della 19enne giulia duro, della quale da ieri mattina, 27 maggio, non si hanno notizie ... fanpage

Diciannovenne si allontana da casa e non rientra, ore di ansia in zona stazione centrale - Diciannovenne si allontana da casa e non rientra, ore di ansia in zona stazione centrale - Una diciannovenne, giulia duro, è scomparsa da ieri mattina dalla zona della stazione centrale. La giovane ha lasciato casa poco prima delle 9.30. Era già capitato qualche settimana fa, ma ... palermotoday

Pattinaggio artistico – Maristella Appolloni della Star Roller Club verso i campionati italiani - Pattinaggio artistico – Maristella Appolloni della Star Roller Club verso i campionati italiani - Grande prova di squadra delle atlete viterbesi ai campionati regionali L'AQUILA - Si sono svolti in questo ultimo fine settimana, presso il palazzetto dello s ... etrurianews