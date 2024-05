Palagonia perseguita la moglie violando il divieto di avvicinamento | scatta il ‘Codice Rosso’ arrestato 53enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024) Un pregiudicato di 53 anni diè statodagli agenti delle Volanti della Questura di Catania dopo aver violato ildiall’ex. Ilaveva messo in atto l’ennesimo atteggiamento persecutorio nei confronti della donna che ha chiesto l’intervento della Polizia. L’ultimo episodio di oppressione si è registrato, nei giorni scorsi, in piazza Giovanni XXIII dove la donna si era accorta di essere seguita dall’ex marito. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la donna la quale ha indicato agli agenti l’ex marito che è stato immediatamente fermato. Una volta identificato, è stata accertata la violazione della misura deldi. La donna ha formalizzato la denuncia e ha raccontato delle diverse condotte persecutorie poste in essere dal marito che dal 2017 non ha accettato la fine del rapporto.