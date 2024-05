Pagamento Pensioni giugno 2024 | Aumento e cedolino l’INPS fa chiarezza

(Di martedì 28 maggio 2024)ha fornito tutte le informazioni cruciali relative all’erogazione delleper il mese di, ai paventati aumenti e alle voci presenti sul, il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo percepito e le eventuali variazioni.INPS perle date: 1 e 3 del mese Data diCome di consueto, lesaranno accreditate il primo giorno bancabile del mese. Nello specifico, aildelleavverrà con valuta 1°per coloro che riscuotono presso Poste Italiane e 3per chi ritira la somma presso un istituto bancario. Per chi ritira la pensione agli sportelli degli uffici postali il calendario indicativo da seguire per presentarsi in base all’ordine alfabetico del cognome è riportato qui di seguito.

