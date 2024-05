Ostia insetti nelle confezioni di riso vendute al pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Nel corso delle serrate attività di controllo degli agenti del X Distretto Lido (leggi qui), nella zona Lido Centro sono stati sequestrati, all’interno di un minimarket, 110 kg tra frutta, verdura, scatolame e pacchi di pasta, tutti alimenti avariati e scaduti ormai da diversi mesi, ma ancora in vendita sugli scaffali. Per tali motivi, il titolare dell’attività, un bengalese con regolare licenza, è stato sanzionato per 200s0 euro con riserva di ulteriore verifica, in quantodierano presenti anche degli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.