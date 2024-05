(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Nell’ambito dei servizi interforze organizzati su tutto il territorio della Capitale, per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare alcuni fenomeni criminali in determinate zone, con attività puntualmente pianificate dalla Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa volta sono state poste sotto controllo la zona Nuovae il. I controlli I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine, alle unità cinofile antidroga, ai militari della Guardia di Finanza e a personale di Roma Capitale “X Mare”, hanno effettuato 5 perquisizioni domiciliari, controllato 505 persone, tra cui 72 extracomunitari, hanno realizzato 32 posti di blocco, con 295 autovetture sottoposte a controllo e hanno contestato 3 violazioni del Codice della Strada.

Uccise l’ultimo boss della Magliana, 65enne arrestato a Ostia - Uccise l’ultimo boss della Magliana, 65enne arrestato a ostia - Giro di vite della Polizia, con 505 identificazioni e manette per uno spacciatore 59enne Nell’ambito dei servizi interforze organizzati su tutto il territorio della capitale, per aumentare la percezio ... terzobinario

Ostia, folle inseguimento sul lungomare: tenta di investire un poliziotto e travolge uno scooter - ostia, folle inseguimento sul lungomare: tenta di investire un poliziotto e travolge uno scooter - L’auto non si era fermata all’alt durante il servizi di controllo degli agenti X Distretto Lido ostia, 28 maggio 2024 – Nell’ambito dei servizi interforzeorganizzati su tutto il territorio della Capit ... ilfaroonline

GTA Ostia, auto in fuga dalla Polizia: cerca di sfuggire all’elicottero, travolto uno scooter - GTA ostia, auto in fuga dalla Polizia: cerca di sfuggire all’elicottero, travolto uno scooter - ostia, rocambolesco inseguimento sul lungomare. Auto in fuga travolge un motociclista e tenta di speronare la Volante. Cosa è successo. Controlli straordinari interforze a ostia. In uno dei posti di b ... ilcorrieredellacitta