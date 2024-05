Orsi | Nei prossimi 5-6 anni l’Inter un altro paio di scudetti li potrà vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)si esprime sul momento e sul futuro delcampione d’Italia. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri continueranno il loro ciclo vincente. SITUAZIONE DIVERSA ? Nando, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport News, distanziadal Napoli e poi fa una previsione: «Nessun cambio allenatore nel? Il Napoli partiva anche con Kim che era andato via. Tra il primo posto dello scorso e il decimo di quest’anno c’è una via di mezzo. Nel, anche se è avvenuto un cambio di proprietà, è difficile possa esserci un Napoli bis. Io già la metto come prima o seconda il prossimo anno. È un ambiente abituato a, nei5-6undili. Non credo cambierà tanto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.