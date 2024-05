Oroscopo Paolo Fox estate 2024 giugno | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 28 maggio 2024)Fox: diamo un' occhiata a cosa ci riservano leastrologiche per il prossimo mese in entrata. Ariete: Non dovete avere esitazioni. Siete sempre pronti a sfidare il vostro destino e a mettervi in gioco sia in amore che sul lavoro. Se avete un progetto in mente, dovete portarlo avanti fino alla fine, poiché Giove sarà particolarmente favorevole e la fortuna non mancherà. Per i Toro, è tempo di chiarimenti. Prima di iniziare un nuovo progetto, è necessario fare chiarezza su alcune questioni oscure. Nella seconda parte dell’anno, la vita sarà meno complicata, masarà un mese di transizione. Luglio sarà il mese cruciale per amore e lavoro. I Gemelli devono prendere decisioni importanti, ma prima di farlo devono verificare la solidità dei loro sentimenti, poiché Giove entrerà nel loroa partire dal mese prossimo.