Oroscopo Ada Alberti giugno 2024 quali sono i segni più fortunati e quelli no

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Siamo arrivati alla fine del mese di maggio e vediamo cosa dicono le stelle per il mese di. Adaha spiegato ciò che succederà nel nuovo mese, partendo ovviamente dal segno Ariete. Questi ultimi giorni del passaggio di Mercurio in Toro posessere un’occasione per capire se vale la pena perseverare su un’idea, o se invece è il caso di metterla da parte e andare avanti. Il rigoroso Saturno aiuta a fare considerazioni realistiche e scegliere in base al buon senso. Adaè tornata con le sue previsioni stellari per il mese die come spiegato questa mattina a Mattino 5, nella sua rubrica dedicata all’astrologia, “Notizie Belle dalla Stelle”, l’astrologa ha parlato delle previsioni per tuttidello zodiaco. Dalla fine di Maggio, Giove ha fatto il suo ingresso nel segno dei Gemelli, in cui sosterà per circa un anno.