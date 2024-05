Opere d’arte rubate e mai ritrovate | Ecco una lista di 20 quadri rubati ed ancora ricercati

“Il profumo è il fratello del respiro” scriveva Patrick Süskind. Come si può conservare e ripetere un profumo che per definizione non ha forma? L’artista Tamara Repetto nella sua mostra “Circuiti di Senso”, allo spazio Gaggenau di Milano fino al 18 luglio, indaga, esplora, ricerca nel rapporto fra ... ilfattoquotidiano

Tra il Circo Massimo e il Colosseo sorge la Villa Celimontana, Un’oasi di pace e tranquillità in cui poter trascorrere del tempo lontano dal caos della città ma allo stesso tempo restando nel cuore di Roma. La location si trova in via della Navicella. Ecco cosa fare da quelle parti. Villa ... funweek