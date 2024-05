Operazione Tris Traffico illecito di rifiuti e corruzione in Campania

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 28 maggio 2024). Arrestate dodici persone per associazione a delinquere finalizzata aldie furto ai danni della Città Metropolitana di Napoli. Oggi, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e della Sicurezza Energetica di Napoli, con i loro colleghi Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 soggetti, nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata aldi, furto aggravato ai danni della Città Metropolitana di Napoli e. Emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale che ha accolto la richiasta del Pubblico Ministero,l’ordinanza di custodia cautelare fa riferimento ad una serie di condotte illecite riscontrate nel corso dell’attività investigativa eseguita dai carabinieri del N.