Operaio muore al lavoro Aveva 53 anni

(Di martedì 28 maggio 2024) Fermignano, 28 maggio 2024 – E’ stato trovato accasciato, privo di vita oggi attorno alle ore 10 vicino a una cabina da gas poco distante dall’azienda Imab di Fermignano dove era intento in qualità di dipendente di Marche Multiservizi Giorgio Bernardini, classe 1971 di Apecchio ma residente poco distante in località Castelguelfo in territorio umbro. L’molto probabilmente era stato colpito da un arresto cardiaco. Un autista di un corriere che stava passando sul posto ha visto accasciato l’e ha dato subito l’allarme, sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per lui purtroppo non c’era nulla da fare. Giorgio Bernardini lascia la moglie che gestisce un noto ristorante e la figlia.