Operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario nel Pesarese

(Di martedì 28 maggio 2024) Un altro incidente mortale sul lavoro, questa volta nel. Undi 33è mortoda unmentre stava lavorando nella fabbrica FAB di Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino. È successo intorno alle 23 di ieri sera. I soccorsi sono stati immediati ma il personale del 118 al suo arrivo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo anche i carabinieri e personale dell'Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. .