Operaio cade dall' alto e muore a Modena

Modena , 28 maggio 2024 – Tragedia sul lavoro questa mattina, poco dopo le dieci, in strada Barchetta a Modena : un operaio 44enne ha perso la vita cadendo pare dal tetto di un capannone o di uno stabilimento in disuso, alla Madonnina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, affidata alla ...

Infortuni sul lavoro, due morti nel Pesarese e a Modena: un operaio schiacciato da un macchinario e uno precipitato da diversi metri - Un operaio di 33 anni, Simone Mezzolani, è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in fabbrica. È accaduto a Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro e Urbino. L'uomo lavorava per ...