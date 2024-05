Operaio 33enne muore sul lavoro | schiacciato da un macchinario in un mobilificio nel Pesarese

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 28 maggio 2024) Incidente sulmortale nella serata di lunedì 27 maggio. La tragedia è avvenuta a Gallo di Petriano, nel, dove un'di 33 anni, impiegato in un, ha perso la vita durante il turno di. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimastoda un. S'indaga per chiarire dinamica e cause dell'accaduto. .