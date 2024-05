Operai travolti da materiale di scena teatrale a Torre del Lago in provincia di Lucca

(Di martedì 28 maggio 2024) Incidente sul lavoro in Toscana. Oggi pomeriggio adel, indi, dove ogni anno si tiene il celebre Festival Pucciniano, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere quattrorimasti bloccati sotto materiali diche stavano scaricando all'interno del teatro. I feriti sono stati portati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. .

Pescara - Un Operaio di 36 anni, residente a Torre de' Passeri e identificato con le iniziali A.E., è stato coinvolto in un incidente sul lavoro questa mattina a Montesilvano. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto durante ... abruzzo24ore.tv

Alberto Angela a Pompei, un viaggio senza stacchi tra discese ardite e risalite - Alberto Angela a Pompei, un viaggio senza stacchi tra discese ardite e risalite - A sentirlo suona un po’ inquietante: “piano sequenza di due ore”. E c’è già troppa lungaggine in giro per non destare qualche preoccupazione. Invece niente male la scelta di Alberto Angela di andare a ... repubblica

Quattro operai sono rimasti feriti mentre scaricavano del materiale di scena al Teatro Pucciniano di Torre del Lago, nel comune di Viareggio - Quattro operai sono rimasti feriti mentre scaricavano del materiale di scena al Teatro Pucciniano di torre del Lago, nel comune di Viareggio - Martedì pomeriggio c’è stato un incidente durante l’allestimento della scenografia di uno spettacolo al Teatro Pucciniano di torre del Lago, nel comune di Viareggio, in Toscana: quattro operai sono st ... ilpost

Travolti mentre scaricano scene teatrali, 4 operai in ospedale - Travolti mentre scaricano scene teatrali, 4 operai in ospedale - torre DEL LAGO (LUCCA), 28 MAG - Quattro operai feriti per il distacco di materiale di scena - quinte di metallo per allestire il palcoscenico - che stavano scaricando all'interno del Teatro Puccinian ... messaggeroveneto.gelocal