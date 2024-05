Openjobmetis Varese mercato Lega Basket A | firma di Elisèe Assui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Il primo tassello dopo il grande spavento vissuto in questa stagione diA. L’ha ufficializzato ladi, giovane cestista nato e cresciuto nella città lombardo che dalla prossima annata farà parte, in pianta stabile, del roster dei varesini. Un acquisto, se così si può dire, che mette a segno il colpo iniziale deldella compagine italiana., il comunicato suCrediti foto: PallacanestroFacebook“Pallacanestroè felice di comunicare l’ingaggio diche nella giornata di oggi hato il suo primo contratto professionistico che lo legherà al club biancorosso fino al 2029. Nato e cresciuto a, ala classe 2006, negli ultimi due anni ha indossato la canotta diball riuscendo anche ad esordire con lasia in Serie A (in occasione dell’ultima gara di regular season 2022-2023) sia in FIBA Europe Cup, competizione nella quale è riuscito a trovare i primi punti della sua carriera.