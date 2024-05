Only Murders in the Building – stagione 4 | trailer e data di uscita su Disney+

(Di martedì 28 maggio 2024)ha annunciato che la quartadiin the, la serie comedy originale premiata agli Emmy, debutterà il 27 agosto in esclusiva sulla piattaforma streaming. Le prime tre stagioni sono ora disponibili. La trama diin the4 Nella quartadiin the, il trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine della terzache hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast. Quando Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia.

