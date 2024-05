(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) – “Grazie al programma dellaitaliana dipolmonare (Risp) in unabbiamo diagnosticato più di 90 tumori polmonari, di cui la maggioranza in primo stadio con una resecabilità che si avvicina all’80%”. Lo ha detto Ugo, direttore della Sc Chirurgia toracica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano e responsabile del progetto Risp, in occasione dell’evento ‘Ilal centro della prevenzione: una realtà italiana’, che si è tenuto questa mattina a Roma. “Abbiamo ottenuto dei risultati inaspettati: in meno di 2 anni abbiamo reclutato più di 20mila persone, di cui più di 10mila sono eleggibili e quasi tutte hgià fatto il primo– riferisce– Abbiamo dimostrato che tutti i centri d’Italia hla potenzialità di fare lopolmonare con un livello di qualità accettabile”.

Zambito (Pd): "Importante finanziare progetti di screening come il Risp" - Zambito (Pd): "Importante finanziare progetti di screening come il Risp" - una realtà italiana', durante il quale è stato presentato bilancio del programma della rete italiana di screening polmonare (Risp). "Quella del tumore al polmone - sottolinea Zambito - è una patologia ... notizie.tiscali

Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - Allegri chiede 14 milioni di euro per non portare la Juventus in tribunale dopo l’esonero. I bianconeri rifiutano - L'ex allenatore bianconero vorrebbe chiudere il contratto con il club così da poter cominciare una nuova avventura ... ilfattoquotidiano

Oncologo Pastorino: "Con Rete screening polmone 90 diagnosi precoci in 1 anno" - Oncologo Pastorino: "Con rete screening polmone 90 diagnosi precoci in 1 anno" - "Grazie al programma della rete italiana di screening polmonare (Risp) in un anno abbiamo diagnosticato più di 90 tumori polmonari, di cui la maggioranza in primo stadio con una resecabilità che si av ... adnkronos