Ominorosa la street art di via Padova alla conquista del mondo | I miei messaggi arrivano a tutti

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano – Dai muri di vial’ha percorso tanta strada, arrivando fino a Londra e Barcellona. Un simbolo artistico di NoLo, "personaggio iconico per la sua leggerezza e per la sofisticata ironia con cui tratta temi di attualità e di cronaca", inventato da Christian Aloi, in arte Aluà. La storia dell’artista pop eartist emergente, nato a Catanzaro 36 anni fa, è strettamente legata a quella del quartiere. Dal suo laboratorio in via, anzi in via Arquà, nell’arco di 17 anni ha visto la zona cambiare volto, riqualificarsi, accogliere persone provenienti da tutto il, trasformarsi mantenendo le sue radici popolari. E l’, sui muri o sulle tele, continua a lanciare i suoilegati anche a temi sociali: contro il bullismo o la violenza sulle donne, per la pace e per il rispetto per l’ambiente.