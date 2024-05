Omicidio-suicidio di Laura Lupo e Pietro Delia Oggi i funerali

(Di martedì 28 maggio 2024) della coppia morta lo scorso 4 maggio Un giorno di dolore a Palermo per l’ultimo saluto a, la coppia trovata senza vita lo scorso 4 maggio nel loro appartamento in via Notarbartolo. Isi sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant’Eugenio Papa di piazza Europa a Palermo, gremita di parenti, amici e colleghi delle vittime. Un clima di profondo cordoglio ha avvolto la cerimonia. In un primo momento sembrava che le due famiglie volessero svolgere funzioni religiose distinte, ma poi è prevalso il parere dei figli della coppia che da circa un anno si era riunita dopo tre anni di separazione. La donna, 59 anni, agente della polizia municipale, era conosciuta e stimata per il suo impegno nel lavoro e per la sua disponibilità verso gli altri.

Si chiamavano Laura Lupo , 62 anni, e Pietro Delia , 66, i due coniugi trovati morti con ferite d'arma da fuoco nella cucina del loro appartamento di Palermo . La coppia viveva in uno stabile situato in via Notarbartolo . Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe avrebbe colpito e ucciso il ... fanpage

Gli inquirenti sarebbero al lavoro per approfondire la pista di un omicidio-suicidio maturato a causa della profonda gelosia di Laura Lupo nei confronti del marito Pietro Delia , con il quale era in crisi da diverso tempo.Continua a leggere fanpage

La tragedia di via Notarbartolo, a Palermo funerale insieme per Laura Lupo e Pietro Delia: alla cerimonia tanti vigili urbani - La tragedia di via Notarbartolo, a Palermo funerale insieme per laura lupo e Pietro Delia: alla cerimonia tanti vigili urbani - Tristezza e commozione. Nella chiesa di Sant’Eugenio Papa di piazza Europa, a Palermo, parenti e amici di laura lupo e Pietro Delia si sono riuniti per dare l’ultimo saluto alla coppia. Tanti i vigili ... mondopalermo

Via Notarbartolo, Piero e Laura se ne vanno con amore: “Nessuno giudichi” - Via Notarbartolo, Piero e laura se ne vanno con amore: “Nessuno giudichi” - PALERMO- Piero e laura se ne vanno con amore. Circondati dall’amore di chi li ha conosciuti. Protetti dall’amore dei loro splendidi figli. La tragedia di via Notarbartolo, l’omicidio-suicidio di cui s ... livesicilia

Trovati morti in via Notarbartolo, funerali congiunti per Laura Lupo e Pietro Delia - Trovati morti in via Notarbartolo, funerali congiunti per laura lupo e Pietro Delia - È il giorno dell’ultimo saluto a laura lupo e Pietro Delia, i due coniugi trovati senza vita il 4 maggio scorso all’interno del loro appartamento in via Notarbartolo. Una vicenda che ha sconvolto l’in ... mondopalermo